В Эстонии досрочно вышел на свободу осужденный за шпионаж в РФ экс-чиновник

В Эстонии осужденный на 12,5 лет за государственную измену бывший чиновник Минобороны Герман Симм досрочно вышел на свободу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Postimees.

5 декабря Тартуский уездный суд решил досрочно освободить 72-летнего Симма от наказания, определенного ему Харьюсским судом 25 февраля 2009 года. 23 декабря он оставил Тартускую тюрьму.

Суд, выслушав осужденного, ознакомившись с мнением прокурора и материалами, представленными Тартуской тюрьмой, решил, что условно-досрочное освобождение Симма оправдано.

Суд оценил риск рецидива со стороны Симма как крайне низкий. По мнению суда, Симм обладает крайне низким доступом к секретной информации и документам, которые могли бы представлять интерес для других стран или их организаций. Риск рецидива также снижают преклонный возраст и состояние здоровья Симма.

Эстонский суд в 2009 году признал Симма виновным в государственной измене и разглашении секретной информации и приговорил его к 12 годам и шести месяцам заключения. По данным Полиции безопасности, Симм снабжал российские спецслужбы информацией в период с 1995 по 2008 год.

Согласно расследованию, проведенному Полицией безопасности, Симм начал сотрудничать со Службой внешней разведки России (СВР) еще летом 1995 года и передавал секретную информацию до своего задержания в сентябре 2008 года. Таким образом, он передал контактным лицам в СВР 19 документов, содержащих государственную тайну, один документ конфиденциального уровня и четыре документа ограниченного пользования.