ЄС засудив відкриття залізничного сполучення між РФ і окупованим Кримом

В ЄС назвали відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Російська Федерація завершила будівництво залізничної ділянки Керченського мосту і відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії" - йдеться у заяві.

"Залізничне сполучення - це ще один крок до насильницької інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляції Криму від України, частиною якої він залишається" - наголосили у ЄС.

В Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.

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"Європейський Союз очікує від Росії забезпечення безперешкодного і вільного проходу через Керченську протоку відповідно до міжнародного права" - йдеться у заяві.

"Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Росією Кримського півострова" - підкреслили в ЄС.

23 грудня президент Росії Владімір Путін залізницею відправився на рейковому автобусі з Керчі в Тамань, запустивши таким чином залізничне сполучення з окупованим півостровом.