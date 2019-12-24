Переговори Британія-ЄС після Brexit відбуватимуться і в Лондоні, і в Брюсселі

Лондон стане одним з організаторів наступного етапу переговорів з Брюсселем після Brexit в рамках символічного зсуву, що позначатиме становище Великої Британії за межами ЄС після 31 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Найбільш імовірним місцем проведення переговорів за участю команд на чолі з Мішелем Барньє від ЄС і поки ще не призначеним міністром британського уряду є кабінет міністрів у Вайтхоллі.

Брюссель був в центрі уваги протягом останніх трьох років, тому що Британія залишалася членом ЄС.

Однак, контроль ЄС над прес-конференціями в штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі викликали роздратування у колишнього міністра по Brexit Девіда Девіса, який уникав відвідувань через тенденцію Барньє монополізувати висвітлення в ЗМІ.

Оскільки Британія веде переговори як "третя країна", правила повинні змінитися і місце переговорів буде розділено.

Очікується, що цей зсув буде підтверджено в "переговорах про переговори" між британськими та європейськими парламентерами в лютому, повідомили джерела.

Представник уряду заявив: "Політична декларація ясно дає зрозуміти, що Британія і ЄС повинні спільно узгодити графік переговорів. Більш детальна інформація буде викладена в свій час".