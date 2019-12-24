Переговоры Британия-ЕС после Brexit будут проходить и в Лондоне, и в Брюсселе

Лондон станет одним из организаторов следующего этапа переговоров с Брюсселем после Brexit в рамках символического сдвига, обозначающего положение Великобритании за пределами ЕС после 31 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Наиболее вероятным местом проведения переговоров с участием команд во главе с Мишелем Барнье от ЕС и пока еще не назначенным министром британского правительства является кабинет министров в Уайтхолле.

Брюссель был в центре внимания в течение последних трех лет, так как Великобритания оставалась членом ЕС.

Однако, контроль ЕС над пресс-конференциями в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе вызывал раздражение у бывшего министра по Brexit Дэвида Дэвиса, который избегал посещений из-за тенденции Барнье монополизировать освещение в СМИ.

Поскольку Великобритания ведет переговоры как "третья страна", правила должны измениться и место переговоров будет разделено.

Ожидается, что этот сдвиг будет подтвержден в "переговорах о переговорах" между британскими и европейскими переговорщиками в феврале, сообщили источники.

Представитель правительства заявил: "Политическая декларация ясно дает понять, что Великобритания и ЕС должны совместно согласовать график переговоров. Более подробная информация будет изложена в свое время".