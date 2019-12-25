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Естонія засудила запуск Росією поїздів по мосту через Керченську протоку

Середа, 25 грудня 2019, 11:27

Естонія засудила відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави МЗС Естонії в Twitter.

"Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з'єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії з метою ще більшої ізоляції Криму", - заявив Урмас Рейнсалу. 

Міністр додав, що Естонія підтверджує свою повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

В ЄС назвали відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

23 грудня президент РФ Володимир Путін прибув до окупованого Криму і запустив рух мостом: залізницею через Кримський міст він відправився на рейковому автобусі з окупованої Керчі в Тамань.

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Естонія Крим Росія
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