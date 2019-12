Естонія засудила запуск Росією поїздів по мосту через Керченську протоку

Естонія засудила відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави МЗС Естонії в Twitter.

"Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з'єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії з метою ще більшої ізоляції Криму", - заявив Урмас Рейнсалу.

The Kerch Strait railway link connecting #Crimea to 🇷🇺 is yet another blatant violation of 🇺🇦's sovereignty & territorial integrity by #Russia, aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine