В ЄС за рік виготовили імбирних пряників на 510 млрд євро

Держави-члени ЄС в 2018 році виробили майже 190 тисяч тонн імбирних пряників на суму близько 510 мільярдів євро. У порівнянні з 2008 роком виробництво пряників зменшилось на 21%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Серед країн-членів ЄС Німеччина виробила найбільше пряників (83 тисяч тонн), що становить майже половину (44%) від загального обсягу виробництва пряників у ЄС за масою.

Далі за обсягом виробництва ідуть Нідерланди (45 тисяч тонн, 24%) та Польща (27 тисяч тонн, 14%).

Ці три країни-члени ЄС виробили понад три чверті (81%) від загального обсягу виробництва пряників ЄС у 2018 році.