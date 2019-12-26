В ЄС за рік виготовили імбирних пряників на 510 млрд євро
Четвер, 26 грудня 2019, 18:29
Держави-члени ЄС в 2018 році виробили майже 190 тисяч тонн імбирних пряників на суму близько 510 мільярдів євро. У порівнянні з 2008 роком виробництво пряників зменшилось на 21%.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.
Серед країн-членів ЄС Німеччина виробила найбільше пряників (83 тисяч тонн), що становить майже половину (44%) від загального обсягу виробництва пряників у ЄС за масою.
Далі за обсягом виробництва ідуть Нідерланди (45 тисяч тонн, 24%) та Польща (27 тисяч тонн, 14%).
Ці три країни-члени ЄС виробили понад три чверті (81%) від загального обсягу виробництва пряників ЄС у 2018 році.
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