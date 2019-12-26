В ЕС за год изготовили имбирных пряников на 510 млрд евро
Четверг, 26 декабря 2019, 18:29
Государства-члены в 2018 году произвели почти 190 000 тонн имбирных пряников на сумму около 510 млрд евро. По сравнению с 2008 годом производство пряников уменьшилось на 21%.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.
Среди стран-членов ЕС Германия произвела больше пряников (83 тысяч тонн), что составляет почти половину (44%) от общего объема производства пряников в ЕС по массе.
Далее по объему производства идут Нидерланды (45 000 тонн, 24%) и Польша (27 000 тонн, 14%).
Эти три страны ЕС произвели более трех четвертей (81%) от общего объема производства пряников ЕС в 2018 году.
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