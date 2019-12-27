Встановлено організатора терактів у Парижі та Брюсселі - ЗМІ

Бельгієць Уссама Атар був ідейним натхненником і організатором терактів в Парижі 13 листопада 2015 року та в Брюсселі 22 березня 2016 року.

До такого висновку дійшло Міністерство юстиції Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Standaard.

За даними французьких слідчих, Атар створив групу в Бельгії "з метою створення там терористичного осередку, призначеного для здійснення серії великомасштабних нападів в Європі і особлСтаниво у Франції".

35-річний Атар також був організатором невдалого нападу в швидкісному поїзді Thalys, що стався 21 серпня 2015 року.

Атар, як вважається, був убитий в Сирії на початку цього року в результаті авіаудару. Він очолював бригаду "Ісламської держави", яка планувала теракти в Сирії і Європі.

Теракти в Парижі і його передмісті відбулися пізно увечері в п'ятницю 13 листопада 2015 року. Майже одночасно були скоєні кілька атак: вибухи біля стадіону "Стад де Франс" в Сен-Дені, розстріл відвідувачів кількох ресторанів, а також бійня в концертному залі "Батаклан". Жертвами теракту стали 130 людей і більш ніж 350 поранених.

У Брюсселі теракти були здійснені в аеропорту і метрополітені на станції "Малбек". Загинули 38 людей, більше 300 отримали поранення.