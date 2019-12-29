Нацплатформа СхП застерегла від приховування інформації про інтеграцію Білорусі і РФ

Керівний комітет Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства заявив, що приховування документів щодо потенційної інтеграції може свідчити про реальну загрозу окупації Білорусі Росією.

Про це йдеться у заяві комітету, повідомляє "Європейська правда".

"Зміст проєктів інтеграційних документів та інші умови потенційної інтеграції невідомі громадськості, що може свідчити про реальну загрозу майбутньої окупації Білорусі. Як представники громадянського суспільства України, хочемо виразити підтримку та солідарність громадянському суспільству Білорусі та всьому білоруському народу у їхніх зусиллях протистояти агресору та зберегти суверенітет Білорусі", – йдеться у заяві.

Українська національна платформа ФГС СхП розцінює такі дії Росії як експансію її гібридної агресії в регіоні та спроби позбавлення суверенітету країн Східного партнерства і збереження їх в сфері свого впливу.

"Ми підтримуємо заклик білоруської громадськості терміново опублікувати всі "інтеграційні" документи чи їх проєкти, таємно прийняті Владіміром Путіним та Александром Лукашенком і їх адміністраціями, з метою проведення міжнародних правових експертиз" – наголошується у заяві.

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Керівний орган Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства також заявив, що у випадку, якщо незалежні експертизи виявлять, що пункти угод і протоколів між Кремлем та офіційним Мінськом порушують міжнародне право, суверенітет та Конституцію Білорусі, то ініціатори заяви наполягатимуть на невизнанні легітимності "союзної інтеграції", яка порушує незалежність Білорусі.

"Ми будемо звертатися до влади України, іноземних держав, міжнародних органів та організацій, щоб вони визнали юридично нікчемними "союзні документи" між РФ та Білоруссю" – заявили експерти.

Відзначимо, що 20 грудня в Мінську відбулася акція протесту проти інтеграції Білорусі з Росією, в якій взяли участь понад тисячу осіб.

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