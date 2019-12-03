В Госдуме РФ заявили о просьбе Венгрии помочь защитить меньшинства в Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Нацсобрание Венгрии якобы попросило российскую сторону помочь с защитой прав национальных меньшинств в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - сказал Володин, напомнив о большом количестве венгров и поляков, проживающих в Украине.

Председатель Госдумы также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.

"Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике, - считает он. - Нельзя спускать с рук националистам их поведение".

В конце ноября Володин заявил, что Украина может потерять часть областей из-за нетерпимости к малым народам. Так он отреагировал на срыв украинской делегацией выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека в ходе женевского форума ООН. Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в ответ сказал, что Киев готов принять пару областей России.