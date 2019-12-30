Парламент Туреччини 2 січня вирішить, чи відправляти війська у Лівію

Законопроєкт про розгортання турецьких військ в Лівії був представлений парламенту країни в понеділок і буде обговорюватися ним 2 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Законопроєкт буде розглянутий на спеціальній сесії парламенту в четвер.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав двосторінкову резолюцію, в якій заявив, що події в Лівії становлять загрозу для регіону, і попросив дозволу на розміщення турецьких військ у зарубіжних країнах з метою втручання за межами кордонів Туреччини терміном на один рік.

"Як міністерство закордонних справ, ми представили меморандум президенту, щоб він був направлений в парламент. Як країна, яка найбільш рішуче підтримує постійний мирний і політичний процес в Лівії, ми проінформували голову з цього питання", - заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу цього ж дня.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина надасть будь-яку підтримку адміністрації Тріполі, яка веде боротьбу з силами генерала Халіфа Хафтара.

Турецький президент звинуватив деякі європейські та арабські країни у підтримці "путчистського командувача Східною Лівією" і заявив, що Туреччину запрошено законною адміністрацією Лівії.

Ердоган заявив, що у Лівії незаконно перебувають 2 тисяч бійців російської ПВК Вагнера та 5 тисяч найманців з Судану, які підтримують Хафтара.