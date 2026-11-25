П’ятеро військовослужбовців загинули в результаті аварії вертольота AS-532 турецьких ВПС під час навчального польоту після зльоту з центральної провінції Ескішехір.

Про це повідомило у вівторок Міністерство оборони Туреччини, передає "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Причини катастрофи вертольота наразі невідомі.

"П’ятеро наших героїчних побратимів, які служили на борту вертольота ВПС, що зазнав аварії під час навчального польоту в Ескішехірі, загинули. Нехай Аллах помилує наших мучеників. Ми висловлюємо свої співчуття та бажаємо терпіння й сили їхнім скорботним родинам, Збройним силам Туреччини та нашому шляхетному народу", – йдеться в заяві.

Рятувальні служби продовжували роботи на місці аварії військового вертольота в районі Тепебаші центральної турецької провінції Ескішехір.

Вертоліт впав у сільській місцевості поблизу мікрорайону Йорукакчайір, приблизно за 25 кілометрів від центру міста.

Після надходження повідомлень про аварію на місце події були направлені пожежники муніципалітету міста Ескішехір та бригади Агентства з управління надзвичайними ситуаціями (AFAD).

Пожежники одразу після прибуття розпочали операції з охолодження уламків, тоді як інший вертоліт здійснював патрульні польоти над місцем аварії.

Заходи безпеки та розслідування на місці події тривають.

Нагадаємо, 12 листопада у Туреччині четверо військовослужбовців загинули внаслідок аварії військового вертольота в регіоні Мальтія на сході країни.

Перед тим італійський вертоліт зазнав аварії в районі Брчко у Боснії та Герцеговині під час виконання рутинних завдань в рамках операції ЄС Althea, загинули 4 солдатів.