Європейська комісія змінила переговорну позицію ЄС щодо вступу України до Євросоюзу, частково врахувавши польські вимоги щодо захисту фермерів та перевізників.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Йдеться про дві сфери переговорів: сільське господарство та транспорт, за якими Україна хоче відкрити переговори до кінця року.

У нових положеннях передбачено можливість обмеження доступу найбільш вразливих українських сільськогосподарських продуктів на ринок ЄС, спеціальні правила щодо дотацій для українських господарств, а також перехідний період у каботажі, тобто внутрішніх перевезеннях, що здійснюються іноземними перевізниками.

Як повідомив польський дипломат, "зміни йдуть у напрямку наших вимог". Однак Варшава хоче ще уточнити та посилити деякі положення. Як стало відомо радіостанції, гарантій щодо українського сільського господарства також домагається Франція.

Польща має важливий інструмент тиску: відкриття та закриття наступних етапів переговорів про вступ вимагає одностайності держав-членів. Отже, Варшава може заблокувати прогрес переговорів, якщо вважатиме, що її інтереси не були належним чином захищені.

Єврокомісія хоче відкрити обидва кластери (4 та 5) переговорів з Україною до 15 грудня.

Щодо деталей, таких як тривалість перехідних періодів, обсяги квот на українські сільськогосподарські продукти чи правила каботажу, доведеться почекати. Вони будуть обговорюватися лише під час закриття відповідних розділів, що може тривати місяці, а то й роки.

Україна виступає проти постійного виключення своїх фермерів з європейського ринку. Вона допускає лише перехідні періоди, які мають бути пропорційними та обмеженими в часі.

Нагадаємо, Комітет постійних представників держав Європейського Союзу (Coreper) у п'ятницю, 20 листопада, затвердив результати скринінгу українського законодавства за переговорними кластерами 4 та 5, що дозволяє перейти до наступного етапу процедури їхнього офіційного відкриття в межах переговорів про вступ України до ЄС.

На початку жовтня Єврокомісія запропонувала передбачити спеціальні механізми для інтеграції українського сільського господарства до спільного аграрного ринку ЄС після вступу України.

Про те, чому Україна гальмує з реформами, а також про реалістичну дату вступу до ЄС – в матеріалі Посол ЄС: Ми знайшли рішення, як провести низку реформ, та ті сподобаються не всім в Україні.