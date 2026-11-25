Північна Корея вирішила вислати главу дипломатичного представництва Швейцарії в Пхеньяні та наказала йому покинути країну протягом 48 годин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

МЗС Північної Кореї зазначило, що цей крок є відповіддю на рішення Швейцарії ввести санкції проти північнокорейського міжнародного дитячого табору "Сондовон", назвавши це відверто ворожим актом проти країни.

Міністерство закордонних справ викликало главу дипломатичного представництва Сільвена Астьє та вручило йому меморандум із закликом закрити представництво, яке відновило свою роботу менше місяця тому, повідомило державне агентство КНДР KCNA.

"Міністерство закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки оголосило главу швейцарського дипломатичного представництва в КНДР персоною нон грата та закликало його покинути країну протягом 48 годин", – повідомило KCNA.

"Будь-який акт порушення суверенних прав КНДР та інтересів її громадян ніколи не може бути нами схвалений", – йдеться у повідомленні.

У вівторок Північна Корея засудила Швейцарію за внесення табору до свого санкційного списку через його нібито роль у перевезенні дітей з окупованих Росією територій України та заявила, що розгляне можливість закриття дипломатичного представництва в Пхеньяні.

Ці санкції порушують суверенітет Північної Кореї, оскільки заперечують обов’язок країни надавати дітям можливості для культурного та рекреаційного розвитку, заявила впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чон.

У вівторок Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії заявив, що його санкційна політика не залежить від відновлення роботи дипломатичного представництва, яке було відкрито "відповідно до нашої універсалістської зовнішньої політики".

"Її метою є підтримання каналів діалогу, зокрема з державами, з якими у нас існують розбіжності з певних питань", – йдеться у коментарі, надісланому електронною поштою.

Швейцарія на початку листопада запровадила заходи 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі: обмеження передбачають заморожування активів сотень осіб і організацій, заборону на співпрацю з низкою банків та посилення експортного контролю.

Нагадаємо, 23 листопада Єврокомісія представила пропозицію 22-го пакета санкцій проти Росії, яка передбачає, зокрема, заборону російським командам і спортсменам виступати під прапором РФ на спортивних заходах у ЄС. Також пропонується заборонити демонстрацію офіційної російської символіки.

Того ж дня Єврокомісія ухвалила оновлені візові настанови, які також стосуються російських спортсменів.