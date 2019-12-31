У ЄС вітають підписання контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом"

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович привітав підписання контракту на транзит газу з використанням української газотранспортної системи між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом".

Про це повідомляє "Європейська правда".

30 грудня виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що українська компанія і підписала з "Газпромом" контракт на транзит газу з використанням української газотранспортної системи за принципом "качай або плати" на 5 років.

"Високо ціную всю важку роботу і зусилля. Погоджена минулого тижня політична угода між Україною, Росією і Європейською комісією, що забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року, підписана і скріплена печаткою", – заявив Шефчович напередодні у своєму Twitter.

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Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що з досягненням міжоператорської угоди між Україною і Словаччиною "усі складові для транзиту газу через український маршрут тепер на місці".

"Чудова новина для енергетичної безпеки Європи", - підкреслив він.

Нагадаємо, 20 грудня представники України, РФ, ЄС та компаній "Оператор ГТС України", "Нафтогаз" та "Газпром" попередньо домовилися про збереження транзиту, а українська компанія відмовилася від інших позовів проти "Газпрому".

30 грудня Вітренко повідомив, що НАК "Нафтогаз" та ПАТ "Газпром" домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.