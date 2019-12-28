Україна і Молдова уклали угоду про постачання газу, залишились Словаччина і РФ

"Оператор ГТС України" та ТОВ "Молдоватрансгаз" і АТ "Молдовагаз" підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Оператора ГТС.

"Цей крок дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною і Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьїв, Лиманське.

Таким чином, повністю завершиться процес розблокування Трансбалканського газового коридору та споживачі Молдови зможуть з 1 січня отримувати газ з української ГТС", - йдеться у повідомленні.

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Також сторони підписали договори на транспортування газу територіями України і Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

Раніше "Оператор ГТС України" підписав міжоператорські угоди з Угорщиною, Румунією та Польщею. Тривають перемовини зі словацьким оператором EUSTREAM та російським "Газпромом".

Співпрацю українського оператора ГТС з суміжними операторами раніше блокував довгостроковий контракт між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", який завершується 31 грудня 2019 року.

Відомо, що Кишинів, зокрема, вів переговори з Києвом про потенційну оренду певного газового сховища в Україні і задіяння через це газосховище реверсного постачання газу з Європи.