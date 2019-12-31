В ЕС приветствуют подписание контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович поприветствовал подписание контракта на транзит газа с использованием украинской газотранспортной системы между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

Об этом сообщает "Европейская правда".

30 декабря исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что украинская компания и подписала с "Газпромом" контракт на транзит газа с использованием украинской газотранспортной системы по принципу "качай или плати" на 5 лет.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Согласованное на прошлой неделе политическое соглашение между Украиной, Россией и Европейской комиссией, что обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года, подписано и скреплено печатью", - заявил Шефчович накануне в своем Twitter.

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Вице-президент Еврокомиссии отметил, что с достижением межоператорского соглашения между Украиной и Словакией "все составляющие для транзита газа через украинский маршрут теперь на месте".

"Прекрасная новость для энергетической безопасности Европы", - подчеркнул он.

Напомним, 20 декабря представители Украины, РФ, ЕС и компаний "Оператор ГТС Украины", "Нафтогаз" и "Газпром" предварительно договорились о сохранении транзита, а украинская компания отказалась от других исков против "Газпрома".

30 декабря Витренко сообщил, что НАК "Нафтогаз" и ОАО "Газпром" договорились об отзыве и урегулирования судебных споров.