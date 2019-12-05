Трагедія в Польщі: вибух газу зруйнував будинок, 5 загиблих

На півдні Польщі в результаті вибуху газу в житловому будинку у місті Щирк загинуло щонайменше 5 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Трагедія сталася у триповерховому будинку в середу ввечері близько 18:30, в результаті вибуху дім повністю зруйнований. Свідки стверджують, що вибух був таким потужним, що його можна було почути за багато кілометрів від місця події.

У четвер рятувальники продовжують пошукові роботи і станом на ранок знайшли тіла 5 загиблих. Близько 100 пожежників і 50 поліцейських беруть участь в рятувальній операції.

Половину завалів вже обшукали. Комендант Сілезької пожежної команди Яцек Клещевський зазначив, що рятувальна операція триватиме до тих пір, поки пожежники не переконаються, що всередині нікого немає. В цілому на момент вибуху в будинку могло перебувати 8 осіб.

Ймовірно, вибух був спричинений будівельними роботами. Польська газова компанія повідомила, що для розслідування причин пошкодження газопроводу була створена спеціальна комісія.

Речник компанії Артур Міхневич заявив, що після вибуху влада відключила газ у значній частині міста з міркувань безпеки.