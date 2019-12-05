Трагедия в Польше: взрыв газа разрушил дом, пятеро погибших

На юге Польши в результате взрыва газа в жилом доме в городе Щирк погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Трагедия произошла в трехэтажном доме в среду вечером около 18:30, в результате взрыва дом полностью разрушен. Свидетели утверждают, что взрыв был таким мощным, что его можно было услышать за много километров от места происшествия.

В четверг спасатели продолжают поисковые работы и по состоянию на утро нашли тела пяти погибших. Около 100 пожарных и 50 полицейских участвуют в спасательной операции.

Половину завалов уже обыскали. Комендант Силезской пожарной команды Яцек Клещевский отметил, что спасательная операция продлится до тех пор, пока пожарные не убедятся, что внутри никого не осталось. Всего на момент взрыва в доме могли находиться восемь человек.

Вероятно, взрыв был вызван строительными работами. Польская газовая компания сообщила, что для расследования причин повреждения газопровода была создана специальная комиссия.

Представитель компании Артур Михневич заявил, что после взрыва власти отключили газ в значительной части города из соображений безопасности.