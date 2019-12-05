Польща наполягає на виведенні незаконних військових формувань з території України
Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що виведення незаконних формувань зі сходу України і встановлення контролю над українсько-російським кордоном мають стати наступними кроками у вирішенні конфлікту.
Про це він сказав під час міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Агресія проти України лишається головним викликом європейській безпеці і являє собою порушення принципів ОБСЄ, в тому числі суверенітету і територіальної цілісності", - заявив Чапутович.
"Але останні кроки, включаючи розведення військ, довели відданість керівництва України пошуку мирного вирішення конфлікту", - зазначив він.
За словами Чапутовича, наступним кроком має стати виконання безпекових умов.
"Логікою мирного врегулювання має бути виведення незаконних військових формвань і контроль над українсько-російським кордоном", - сказав міністр.