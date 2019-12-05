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Польша настаивает на выводе незаконных военных формирований с территории Украины

Четверг, 5 декабря 2019, 13:24

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что вывод незаконных формирований с востока Украины и установление контроля над украинско-российской границей должны стать следующими шагами в решении конфликта.

Об этом он сказал во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Агрессия против Украины остается главным вызовом европейской безопасности и представляет собой нарушение принципов ОБСЕ, в том числе суверенитета и территориальной целостности", - заявил Чапутович.

"Но последние шаги, включая разведение войск, доказали преданность руководства Украины поиску мирного решения конфликта", - отметил он.

По словам Чапутовича, следующим шагом должно стать выполнение условий безопасности.

"Логикой мирного урегулирования должны быть выведение незаконных военных формирований и контроль над украинско-российской границей ", - сказал министр.

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ОБСЕ Польша
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