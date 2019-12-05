Лінкявічюс: РФ продовжує зусилля зі створення сірих зон на карті Європи
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що російська агресія на сьогодні лишається головним викликом безпеці Європи.
Про це він сказав на засіданні міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент Європейської правди.
"Головним викликом на сьогодні лишається агресія РФ. Росія продовжує постійні зусилля зі створення сірих зон на карті Європи" - заявив Лінкявічюс.
Він нагадав, сьогодні виповнюється 25 років Будапештському меморандуму, за яким Росія зобов’язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України і який вона ж порушила.
Міністр також високо оцінив зусилля українського керівництва з мирного вирішення конфлікту.
"Наша позиція чітка – Мінські угоди мають бути реалізовані повною мірою і ми підтримуємо роботу ОБСЄ у цьому відношенні" - сказав він.
"Ми не повинні забувати про анексовані Крим і Севастополь. Російська влада продовжує атакувати кримських татар і політичних активістів. Це також має бути в полі зору нашої уваги" - додав міністр.