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Лінкявічюс: РФ продовжує зусилля зі створення сірих зон на карті Європи

Четвер, 5 грудня 2019, 14:27

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що російська агресія на сьогодні лишається головним викликом безпеці Європи.

Про це він сказав на засіданні міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент Європейської правди.

"Головним викликом на сьогодні лишається агресія РФ. Росія продовжує постійні зусилля зі створення сірих зон на карті Європи" - заявив Лінкявічюс.

Він нагадав, сьогодні виповнюється 25 років Будапештському меморандуму, за яким Росія зобов’язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України і який вона ж порушила.

Міністр також високо оцінив зусилля українського керівництва з мирного вирішення конфлікту.

"Наша позиція чітка – Мінські угоди мають бути реалізовані повною мірою і ми підтримуємо роботу ОБСЄ у цьому відношенні" - сказав він.

"Ми не повинні забувати про анексовані Крим і Севастополь. Російська влада продовжує атакувати кримських татар і політичних активістів. Це також має бути в полі зору нашої уваги" - додав міністр.

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ОБСЄ
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