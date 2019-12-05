Линкявичюс: РФ продолжает усилия по созданию серых зон на карте Европы

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что российская агрессия на сегодня остается главным вызовом для безопасности Европы.

Об этом он сказал на заседании министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Главным вызовом на сегодня остается агрессия РФ. Россия продолжает постоянные усилия по созданию серых зон на карте Европы", - заявил Линкявичюс.

Он напомнил, что сегодня исполняется 25 лет Будапештскому меморандуму, по которому Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и который она же нарушила.

Министр также высоко оценил усилия украинского руководства по мирному разрешению конфликта.

"Наша позиция четкая - Минские соглашения должны быть реализованы в полной мере и мы поддерживаем работу ОБСЕ в этом отношении", - сказал он.

"Мы не должны забывать об аннексированных Крыме и Севастополе. Российские власти продолжают атаковать крымских татар и политических активистов. Это также должно быть в поле зрения нашего внимания", - добавил министр.