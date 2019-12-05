У Британії машина на смерть збила російського олігарха

У Великій Британії внаслідок наїзду автомобіля загинув російський магнат Дмитрій Обретецький.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

ДТП сталося 25 листопада в Оксшотті, графство Суррей. В аварію потрапили "три транспортні засоби і пішохід, який на той час вигулював пса. Собака загинула на місці події", розповіли в поліції.

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Пішоходом виявився Обретецький, який помер у лікарні 30 листопада.

За словами його друга, бізнесмена Павла Боровкова, Обретецький мешкав в Лондоні останні вісім років і займався продажем нерухомості.

Обретецький був власником компанії Magnat Trade Enterprise, яка є одним з найбільших дистриб'юторів продукції Mars, Nestle, Procter & Gamble. Також він займався рекламним бізнесом і продажем лікеро-горілчаної продукції.