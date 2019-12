Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макрофіну від ЄС - посол

Домовленість України з Міжнародним валютним фондом щодо трирічної програми також відкриє шлях для отримання макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол ЄС в України Матті Маасікас.

"Таке потрібне і своєчасне укладення угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом із нещодавнім прийняттям закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) має відкрити шлях також до макрофінансової допомоги ЄС", - написав Маасікас.

Much needed and timely conclusion of the staff level agreement, international recognition of ongoing reforms in 🇺🇦. Together with the recent adoption of anti-money laundering law (final analysis of which still ongoing), should open the way also to the 🇪🇺macro-financial assistance https://t.co/e4Ocr0O4L3