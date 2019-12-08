Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макрофіну від ЄС - посол

Домовленість України з Міжнародним валютним фондом щодо трирічної програми також відкриє шлях для отримання макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол ЄС в України Матті Маасікас.

"Таке потрібне і своєчасне укладення угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом із нещодавнім прийняттям закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) має відкрити шлях також до макрофінансової допомоги ЄС", - написав Маасікас.

Much needed and timely conclusion of the staff level agreement, international recognition of ongoing reforms in 🇺🇦. Together with the recent adoption of anti-money laundering law (final analysis of which still ongoing), should open the way also to the 🇪🇺macro-financial assistance https://t.co/e4Ocr0O4L3 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) December 8, 2019

У суботу стало відомо, що Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на $5,5 мільярда на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

"Ми погодилися з президентом, що економічний успіх України залежить від дотримання законності в країні, скорочення впливу інтересів певних осіб, захисту тих досягнень, які були отримані після очистки банківського сектора України і повернення коштів платників податків, витрачених внаслідок банкрутства банків", - заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, Європейська рада у червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 млрд євро.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

Щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги, Україні необхідно ухвалити законодавство про фінансовий моніторинг, а щоб почати вибірку коштів, країні потрібно буде перебувати в програмі МВФ.