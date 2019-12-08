Договоренность с МВФ откроет Украине путь к макрофину от ЕС - посол

Договоренность Украины с Международным валютным фондом о трехлетней программе также откроет путь для получения макрофинансовой помощи ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС", - написал Маасикас.

Much needed and timely conclusion of the staff level agreement, international recognition of ongoing reforms in 🇺🇦. Together with the recent adoption of anti-money laundering law (final analysis of which still ongoing), should open the way also to the 🇪🇺macro-financial assistance https://t.co/e4Ocr0O4L3 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) December 8, 2019

В субботу стало известно, что Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины зависит от соблюдения законности в стране, сокращение влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных в результате банкротства банков", - заявила директор распорядителем фонда Кристалина Георгиева.