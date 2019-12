Договоренность с МВФ откроет Украине путь к макрофину от ЕС - посол

Договоренность Украины с Международным валютным фондом о трехлетней программе также откроет путь для получения макрофинансовой помощи ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС", - написал Маасикас.

Much needed and timely conclusion of the staff level agreement, international recognition of ongoing reforms in 🇺🇦. Together with the recent adoption of anti-money laundering law (final analysis of which still ongoing), should open the way also to the 🇪🇺macro-financial assistance https://t.co/e4Ocr0O4L3