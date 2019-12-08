У Литві спортивний літак впав у двір житлового будинку, 2 загиблих

У Литві в результаті падіння невеликого легкомоторного літака загинули дві людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Спортивний літак Piper PA-30 впав в неділю вдень в Каунаському районі, в селі Норейкішкес.

Літак розбився на задньому дворі житлового будинку, прямо поруч з будівлею. Місцеві жителі не постраждали - на щастя, літак не приземлився на будинок. Загиблі - чоловіки 1954 і 1989 років народження.

За словами місцевих жителів, літак пролетів досить низько, і перед тим, як розбитися, пролунав хлопок.

За даними Управління цивільної авіації, цей літак був зібраний в 1969 році.