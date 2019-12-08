Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Став відомий графік Зеленського під час "нормандського саміту" в Парижі

У Литві спортивний літак впав у двір житлового будинку, 2 загиблих

Президент Литви підтримав Україну перед "Нормандією" і закликав РФ виконати Мінські угоди

Глава МЗС Німеччини вимагає від РФ йти назустріч Україні на "нормандському саміті"






У Литві спортивний літак впав у двір житлового будинку, 2 загиблих

Неділя, 8 грудня 2019, 17:43

У Литві в результаті падіння невеликого легкомоторного літака загинули дві людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Спортивний літак Piper PA-30 впав в неділю вдень в Каунаському районі, в селі Норейкішкес.

 

Літак розбився на задньому дворі житлового будинку, прямо поруч з будівлею. Місцеві жителі не постраждали - на щастя, літак не приземлився на будинок. Загиблі - чоловіки 1954 і 1989 років народження.

За словами місцевих жителів, літак пролетів досить низько, і перед тим, як розбитися, пролунав хлопок.

За даними Управління цивільної авіації, цей літак був зібраний в 1969 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва інциденти
powered by lun.ua