В Литве спортивный самолет упал во двор жилого дома, 2 погибших

В Литве в результате падения небольшого легкомоторного самолета погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Спортивный самолет Piper PA-30 упал в воскресенье днем в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес.

Самолет разбился на заднем дворе жилого дома, прямо рядом со зданием. Местные жители не пострадали - к счастью, самолет не приземлился на дом. Погибшие - мужчины 1954 и 1989 годов рождения.

По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко, и перед тем, как разбиться, раздался хлопок.

По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году.