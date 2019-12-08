В Литве спортивный самолет упал во двор жилого дома, 2 погибших
Воскресенье, 8 декабря 2019, 17:43
В Литве в результате падения небольшого легкомоторного самолета погибли два человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Спортивный самолет Piper PA-30 упал в воскресенье днем в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес.
Самолет разбился на заднем дворе жилого дома, прямо рядом со зданием. Местные жители не пострадали - к счастью, самолет не приземлился на дом. Погибшие - мужчины 1954 и 1989 годов рождения.
По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко, и перед тем, как разбиться, раздался хлопок.
По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году.
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