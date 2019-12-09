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У Парижі почалися переговори чотирьох лідерів у нормандському форматі

"Нормандський саміт" вирішив працювати до ночі; до преси після зустрічі вийдуть Зеленський і Путін

Лідери країн "нормандської четвірки" зібралися в Єлисейському палаці

Радниками Зеленського в Парижі будуть Баканов, Аваков і Хомчак






Канада підтримала Україну перед "нормандським самітом" у Парижі

Понеділок, 9 грудня 2019, 17:01

Канада підтримала Україну і її територіальну цілісність напередодні "нормандського саміту" у Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

"Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі у нормандському форматі, і Канада підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми завжди будемо стояти з народом України у їхньому прагненні до миру, стабільності та процвітання", - йдеться у повідомленні.

Лідери країн "нормандської четвірки" вже прибули до Єлисейського палацу в Парижі для проведення саміту щодо ситуації на Донбасі. Перед самітом відбудуться двосторонні зустрічі.

"Нормандська четвірка" збереться в залі "Мюрат" Єлисейського палацу приблизно о 17.00 за київським часом.

На переговори лідерів відводиться 2 години 45 хвилин.

Зустріч Путіна із Зеленським запланована на понеділок вже після переговорів у нормандському форматі.

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Нормандський саміт Канада
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