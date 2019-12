Канада підтримала Україну перед "нормандським самітом" у Парижі

Канада підтримала Україну і її територіальну цілісність напередодні "нормандського саміту" у Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

"Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі у нормандському форматі, і Канада підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми завжди будемо стояти з народом України у їхньому прагненні до миру, стабільності та процвітання", - йдеться у повідомленні.

As leaders of 🇺🇦, 🇷🇺, 🇫🇷 and 🇩🇪meet in Paris for the #NormandySummit, Canada reaffirms its unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will always stand with the people of Ukraine in their quest for peace, stability and prosperity.