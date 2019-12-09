Канада підтримала Україну перед "нормандським самітом" у Парижі

Канада підтримала Україну і її територіальну цілісність напередодні "нормандського саміту" у Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

"Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі у нормандському форматі, і Канада підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми завжди будемо стояти з народом України у їхньому прагненні до миру, стабільності та процвітання", - йдеться у повідомленні.

As leaders of 🇺🇦, 🇷🇺, 🇫🇷 and 🇩🇪meet in Paris for the #NormandySummit, Canada reaffirms its unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will always stand with the people of Ukraine in their quest for peace, stability and prosperity. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) December 9, 2019

Лідери країн "нормандської четвірки" вже прибули до Єлисейського палацу в Парижі для проведення саміту щодо ситуації на Донбасі. Перед самітом відбудуться двосторонні зустрічі.

"Нормандська четвірка" збереться в залі "Мюрат" Єлисейського палацу приблизно о 17.00 за київським часом.

На переговори лідерів відводиться 2 години 45 хвилин.

Зустріч Путіна із Зеленським запланована на понеділок вже після переговорів у нормандському форматі.