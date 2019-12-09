Лідери країн "нормандської четвірки" зібралися в Єлисейському палаці

Лідери країн "нормандської четвірки" прибули до Єлисейського палацу в Парижі для проведення саміту щодо ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Першою приїхала німецький канцлер Ангела Меркель, вона приїхала точно в запланований час о 14:55 за місцевим часом (15:55 за Києвом).

Другим через 10 хвилин прибув український президент Володимир Зеленський. На переговорах його супроводжують представники офісу президента Кирило Тимошенко, Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Радниками Зеленського під час зустрічі також будуть, зокрема, голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Меркель і Зеленського зустрічав президент Франції Еммануель Макрон. Український президент проведе перед самітом двосторонні переговори з лідерами Франції та Німеччини.

Російський президент Владімір Путін приїхав останнім із запізненням на 10 хвилин, хоча тільки нещодавно прилетів у Париж.