Канада поддержала Украину перед "нормандским саммитом" в Париже

Канада поддержала Украину и ее территориальную целостность накануне "нормандского саммита" в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

"Лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже в нормандском формате, и Канада подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем вместе с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветания", - говорится в сообщении.

As leaders of 🇺🇦, 🇷🇺, 🇫🇷 and 🇩🇪meet in Paris for the #NormandySummit, Canada reaffirms its unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will always stand with the people of Ukraine in their quest for peace, stability and prosperity.