"Нормандський саміт" вирішив працювати до ночі; до преси після зустрічі вийдуть Зеленський і Путін
Французька сторона розповіла про зміну графіка учасників "нормандського саміту" та визнала, що завершити всі зустрічі у запланований час не вдасться.
Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".
Ближчим часом має розпочатися зустріч чотирьох лідерів. У Єлисейському палаці показали пресі кімнату, де вони будуть зустрічатися.
Однак після цієї спільної зустрічі мають продовжитися двосторонні переговори.
За планами, які узгоджувалися на вихідних, спільна пресконференція чотирьох лідерів мала розпочатися о 18:45 за місцевим часом. Та зрештою лідери вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч – між Зеленським та Путіним.
Далі лідери зустрінуться знову, у форматі робочої вечері, та обговорять домовлене.
Наразі очікується, що підсумкова пресконференція почнеться після вечері, о 21:00 за Парижем (22:00 за київським часом).
Представники пресслужб попереджають, що ці плани також можуть змінитися. Наразі зустрічі затягуються; зокрема, переговори Зеленського з Меркель тривають довше, ніж очікувалося.