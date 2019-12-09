"Нормандський саміт" вирішив працювати до ночі; до преси після зустрічі вийдуть Зеленський і Путін

Французька сторона розповіла про зміну графіка учасників "нормандського саміту" та визнала, що завершити всі зустрічі у запланований час не вдасться.

Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

Ближчим часом має розпочатися зустріч чотирьох лідерів. У Єлисейському палаці показали пресі кімнату, де вони будуть зустрічатися.

Однак після цієї спільної зустрічі мають продовжитися двосторонні переговори.

За планами, які узгоджувалися на вихідних, спільна пресконференція чотирьох лідерів мала розпочатися о 18:45 за місцевим часом. Та зрештою лідери вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч – між Зеленським та Путіним.

Далі лідери зустрінуться знову, у форматі робочої вечері, та обговорять домовлене.

Наразі очікується, що підсумкова пресконференція почнеться після вечері, о 21:00 за Парижем (22:00 за київським часом).

Представники пресслужб попереджають, що ці плани також можуть змінитися. Наразі зустрічі затягуються; зокрема, переговори Зеленського з Меркель тривають довше, ніж очікувалося.