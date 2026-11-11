У Польщі запобігли кібератаці на платформу державних послуг

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив про виявлення і зупинку кібератаки на платформу державних послуг ePUAP.

Про це, як пише "Європейська правда", передає RMF24.

Електронна платформа послуг державної адміністрації (ePUAP) – це загальнонаціональна система, що дає громадянам можливість спілкуватися з органами державної адміністрації через інтернет. Вона слугує, зокрема, для надсилання заяв, клопотань та документів до органів влади, а також для підписання листів за допомогою Довіреного профілю.

"Виявлено та зупинено кібератаку на державну систему ePUAP", – повідомив Гавковський.

Наразі триває робота над повним відновленням функціональності платформи.

"Команди, відповідальні за безпеку системи, вжили негайних заходів, що дозволили зберегти стабільність системи, і наразі тривають технічні роботи, пов’язані з відновленням повної функціональності", – повідомив міністр.

Гавковський наголосив, що "інфраструктура Центрального інформаційного центру є безпечною".

Він додав, що про інцидент, згідно з процедурами, було повідомлено також Агентство з питань інформаційної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно хакери викрали з урядових систем Молдови дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан після витоку з урядових систем даних заявив про необхідність більше інвестувати в безпеку та бути готовими до зростання кількості кібератак.