Британія готується до Megxit: Гаррі і Меган відмовляються від королівських привілеїв

Королева Великої Британії Єлизавета II доручила знайти ефективне рішення щодо відходу принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від виконання обов’язків старших членів королівської родини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Королева, принц Уельський і герцог Кембриджський (принц Чарльз та принц Вільям. - Ред.) направили свої команди працювати разом з урядом та герцогом Сассекським (принц Гаррі. - Ред.), щоб знайти ефективні рішення. Очікується, що це займе дні, а не тижні", - повідомляє телеканал із посиланням на джерела в Букінгемському палаці.

Також повідомляється, що герцог і герцогиня Сассекські проігнорували вказівки королеви не публікувати заяву про складення основних повноважень.

Очікується, що королівська родина також проведе переговори з різними урядами щодо прийняття рішення, не виключено, що можуть бути залучені чиновники США та Канади.

Меган вже повернулася до Канади, щоб бути разом зі своїм восьмимісячним сином Арчі. Незважаючи на рішення пари, Гаррі залишиться шостим у черзі на британський престол.

Британські користувачі соцмереж запустили хэштег #Megxit - за аналогією з Brexit, і багато хто підтримує рішення пари.

Музей мадам Тюссо опублікував у Twitter фото королівської родини без воскових фігур Гаррі і Меган.

We’ve got to respect their wishes 🤷‍♂️ #Megxit pic.twitter.com/mb936VcqRd