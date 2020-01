Британия готовится к Megxit: Гарри и Меган отказываются от королевских привилегий

Королева Великобритании Елизавета II поручила найти эффективное решение по отходу принца Гарри и его жены Меган Маркл от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Королева, принц Уэльский (принц Чарльз. - Ред.) и герцог Кембриджский направили свои команды работать вместе с правительством и герцогом Сассекским (принц Гарри. - Ред.), чтобы найти эффективные решения. Ожидается, что это займет дни, а не недели", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Также сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские проигнорировали указания королевы не публиковать заявление о сложении основных полномочий.

Ожидается, что королевская семья также проведет переговоры с различными правительствами для принятия решения, не исключено, что могут быть привлечены чиновники США и Канады.

Меган уже вернулась в Канаду, чтобы быть вместе со своим восьмимесячным сыном Арчи. Несмотря на решение пары, Гарри останется шестым в очереди на британский престол.

Британские пользователи соцсетей запустили хэштег #Megxit - по аналогии с Brexit, и многие поддерживают решение пары.

Музей мадам Тюссо опубликовал в Twitter фото королевской семьи без восковых фигур Гарри и Меган.

We’ve got to respect their wishes 🤷‍♂️ #Megxit pic.twitter.com/mb936VcqRd