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В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням

П'ятниця, 10 січня 2020, 11:24

Болгарська влада затримала міністра з питань довкілля і водних ресурсів через проблеми з постачанням води в західному місті Пернік і поблизу нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Прокурори не сказали, на якій підставі Нено Дімов був затриманий на 24 години 9 січня після допиту. Міністр сказав журналістам, що буде співпрацювати зі слідством, коли заходив у поліцейський фургон.

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Минулого місяця прокурор Красимира Мінчева заявила, що своєю бездіяльністю Дімов "не подбав про належне управління майном ", що, за її словами, призвело до "шкоди здоров'ю людини".

Гнів людей у місті Пернік з населенням понад 70 тисяч осіб за  40 км на захід від Софії посилився з 18 листопада. Тоді муніципальна влада ввела обмеження на воду через відсутність водопостачання з греблі Студена.

Спочатку воду надавали протягом 10 годин в день, але останнім часом жителі мали доступ до води тільки протягом семи годин в день. Обмеження, що застосовуються до ще одного міста і шести прилеглих сіл, повинні діяти не більше п'яти місяців.

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Обмеження водопостачання призвело до протестів і закликів до відставки уряду на тлі повідомлень про неналежне управління і посадові злочини з боку місцевих чиновників.

Прокуратура повідомила, що головний прокурор Іван Гешев відвідав Пернік 9 січня, щоб скоординувати розслідування.

"Збираються докази злочинів, скоєних чиновниками, які привели до проблем з водопостачанням в Перніку", - заявили у прокуратурі.

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