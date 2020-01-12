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ЕС встревожен из-за задержания британского посла в Тегеране

Воскресенье, 12 января 2020, 14:55

В Европейском союзе выразили обеспокоенность из-за задержания британского посла в Иране Роба Макейра во время протестов в Тегеране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

"Очень обеспокоены временным задержанием посла Британии в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и созданию пространства для дипломатии", - написал он.

Как сообщалось, посол Великобритании в Иране Роб Макейр был арестован во время протестов в Тегеране после того, как страна признала, что "случайно" сбила украинский пассажирский самолет. Его обвинили в подстрекательстве протестов, хотя дипломат, которого вскоре отпустили, отрицал свое участие в них.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал арест посла "вопиющим нарушением международных норм".

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