ЕС встревожен из-за задержания британского посла в Тегеране

В Европейском союзе выразили обеспокоенность из-за задержания британского посла в Иране Роба Макейра во время протестов в Тегеране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

"Очень обеспокоены временным задержанием посла Британии в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и созданию пространства для дипломатии", - написал он.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2020

Как сообщалось, посол Великобритании в Иране Роб Макейр был арестован во время протестов в Тегеране после того, как страна признала, что "случайно" сбила украинский пассажирский самолет. Его обвинили в подстрекательстве протестов, хотя дипломат, которого вскоре отпустили, отрицал свое участие в них.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал арест посла "вопиющим нарушением международных норм".