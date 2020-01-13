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Daily Mail виправило згадку про Крим на прохання посольства України

Понеділок, 13 січня 2020, 17:21

Британське видання Daily Mail після прохання посольства України видалило зі свого матеріалу слово "Росія", вказане при згадці кримської території.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У початковому варіанті статті згадувалося "село Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія". 

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"Увесь світ знає, що Крим – це Україна. На жаль, Daily Mail досі не знає. Будь ласка, внесіть необхідні зміни, щоб не заплутувати своїх читачів", – написало посольство України у Великій Британії на своїй сторінці у Twitter.

Після цього слово "Росія" з матеріалу видалили.

 

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Крим Велика Британія
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