Daily Mail виправило згадку про Крим на прохання посольства України
Британське видання Daily Mail після прохання посольства України видалило зі свого матеріалу слово "Росія", вказане при згадці кримської території.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У початковому варіанті статті згадувалося "село Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія".
"Увесь світ знає, що Крим – це Україна. На жаль, Daily Mail досі не знає. Будь ласка, внесіть необхідні зміни, щоб не заплутувати своїх читачів", – написало посольство України у Великій Британії на своїй сторінці у Twitter.
The whole world knows that #CrimeaIsUkraine. It's unfortunate @DailyMailUK still doesn't. Please make the necessary correction so as not to mislead your readers! https://t.co/pgjCed3E0P pic.twitter.com/Fi7oguUfni— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 13, 2020
Після цього слово "Росія" з матеріалу видалили.