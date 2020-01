Daily Mail исправило упоминание о Крыме по просьбе посольства Украины

Британское издание Daily Mail после просьбы посольства Украины удалило со своего материала слово "Россия", указанное при упоминании крымской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В первоначальном варианте статьи упоминалось "село Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия".

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. К сожалению, Daily Mail до сих пор не знает. Пожалуйста, внесите необходимые изменения, чтобы не запутывать своих читателей", - написало посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter.

The whole world knows that #CrimeaIsUkraine. It's unfortunate @DailyMailUK still doesn't. Please make the necessary correction so as not to mislead your readers! https://t.co/pgjCed3E0P pic.twitter.com/Fi7oguUfni