Генсеком Єврокомісії стане представниця Латвії - ЗМІ

Колишня латвійська дипломатка Ілзе Юхансоне стане генеральним секретарем Європейської комісії - це найвища чиновницька посада у виконавчих органах ЄС..

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на джерела в Брюсселі.

За даними видання, Колегія комісарів призначить Юхансоне на своєму засіданні в Страсбурзі у вівторок. Юхансоне виконувала обов'язки генерального секретаря після відставки Мартіна Зельмаєра минулого літа.

Раніше вона була послом Латвії в ЄС, у 2015 році Юхансоне перейшла на роботу в Єврокомісію, ставши заступником генерального секретаря.

Серед інших кандидатів, які претендували на цю посаду, були француз Жан-Ерік Паке, який очолює генеральну дирекцію Комісії з досліджень та інновацій,та іспанець Даніель Каллея Креспо, який очолює департамент навколишнього середовища.

Нагадаємо, у Брюсселі на початку 2018 року кілька місяців вирували пристрасті щодо призначення Зельмаєра. Багатьох цікавила як несподівана відставка попереднього генсека Єврокомісії, так і надзвичайно швидке, як для бюрократії Брюсселя, призначення Зельмаєра, який того ж дня отримав крісло заступника генсека.

Європейський парламент навіть прийняв резолюцію із вимогою його відставки, вважаючи, що призначення відбулося з порушенням процедур.

Зельмаєр пішов у відставку тільки в липні 2019 року, заявивши, що залишає свій пост, щоб заспокоїти побоювання з приводу домінування Німеччини в керівництві ЄС. Він вважався одним із найвпливовіших людей в Єврокомісії.