Брюссель попросил Суд ЕС о промежуточных мерах в отношении Польши из-за судебной реформы

Еврокомиссия попросила Суд ЕС ввести промежуточные меры в отношении Польши из-за новой дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Сегодня Еврокомиссия решила просить Суд ЕС о введении временных мер для правительства Польши – приостановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Мы по-прежнему готовы вести с Польшей конструктивный диалог, основанный на справедливости и уважении", - отметил он.

Today, @EU_Commission decided to ask the Court of Justice to impose interim measures ordering Polish gov to suspend the functioning of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court. We remain ready to engage in a constructive dialogue based on fairness and respect with #Poland.