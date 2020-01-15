Брюссель попросил Суд ЕС о промежуточных мерах в отношении Польши из-за судебной реформы

Еврокомиссия попросила Суд ЕС ввести промежуточные меры в отношении Польши из-за новой дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Сегодня Еврокомиссия решила просить Суд ЕС о введении временных мер для правительства Польши – приостановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Мы по-прежнему готовы вести с Польшей конструктивный диалог, основанный на справедливости и уважении", - отметил он.

Today, @EU_Commission decided to ask the Court of Justice to impose interim measures ordering Polish gov to suspend the functioning of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court. We remain ready to engage in a constructive dialogue based on fairness and respect with #Poland. — didier reynders (@dreynders) January 14, 2020

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова пояснила, что данное ходатайство является частью начатой ​​Брюсселем санкционной процедуры по судебной реформе в Польше.

Власти Польши проводят реформу судебной системы с 2015 года.

Последний шаг был сделан 12 декабря 2019 года, когда правящая партия внесла в парламент законопроект, предлагающий запретить судьям заниматься политической деятельностью, а также налагать на них дисциплинарные взыскания, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.