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Брюссель попросил Суд ЕС о промежуточных мерах в отношении Польши из-за судебной реформы

Среда, 15 января 2020, 11:17

Еврокомиссия попросила Суд ЕС ввести промежуточные меры в отношении Польши из-за новой дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Сегодня Еврокомиссия решила просить Суд ЕС о введении временных мер для правительства Польши – приостановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Мы по-прежнему готовы вести с Польшей конструктивный диалог, основанный на справедливости и уважении", - отметил он.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова пояснила, что данное ходатайство является частью начатой ​​Брюсселем санкционной процедуры по судебной реформе в Польше.

Власти Польши проводят реформу судебной системы с 2015 года.

Последний шаг был сделан 12 декабря 2019 года, когда правящая партия внесла в парламент законопроект, предлагающий запретить судьям заниматься политической деятельностью, а также налагать на них дисциплинарные взыскания, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.

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