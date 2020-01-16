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Клімкін працюватиме експертом з ЄС та Росії в аналітичному центрі

Четвер, 16 січня 2020, 13:59

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін очолив одну з програм в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив виконавчий директор організації Віктор Андрусів.

"А ось і новина. Новий керівник Програми європейських, регіональних та російських досліджень", - написав Андрусів на своїй сторінці у Facebook, додавши до посту фото Клімкіна.

Український інститут майбутнього почав роботу у 2016 році, серед його засновників політологи Юрій Романенко і Тарас Березовець, а також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, у липні минулого року Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді глави МЗС і йде у "політичну відпустку".

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