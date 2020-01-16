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Климкин будет работать экспертом по ЕС и России в аналитическом центре

Четверг, 16 января 2020, 13:59

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин возглавил одну из программ в аналитическом центре "Украинский институт будущего".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил исполнительный директор организации Виктор Андросов.

"А вот и новость. Новый руководитель Программы европейских, региональных и российских исследований", - написал Андросов на своей странице в Facebook, добавив к посту фото Климкина.

Украинский институт будущего начал работу в 2016 году, среди его учредителей – политологи Юрий Романенко и Тарас Березовец, а также заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в июле прошлого года Климкин заявил, что прекращает работать в должности главы МИД и уходит в "политический отпуск".

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