Вице-премьер: я за мораторий на "тупняк", а не лес-кругляк

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступает против моратория на экспорт необработанной древесины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС. Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", - сказал Кулеба.

Он отметил, что мораторий был введен как временная мера до момента выработки эффективной политики в этой сфере, но этот процесс затянулся.

"У нас в правительстве сейчас является приоритетной тема создания эффективных рынков с одинаковыми правилами игры там, где не было рынков вообще, или где рынки существовали, но с не равными правилам. И сфера вырубки и деревообработки - это одна из таких сфер. Мы этим занимаемся. Обсуждаем с ЕС, как двигаться дальше", - подчеркнул вице премьер.

"У нас вообще любой мораторий - это источник теневой экономики. Поэтому стратегическая цель - отказаться от моратория. Но сделать это можно будет тогда, когда в Украине будет действовать эффективная экономическая политика в этой сфере", - добавил вице-премьер.

Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде.

ЕС 16 января 2019 года попросил о проведении консультаций с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по вопросу моратория на экспорт необработанной древесины. Консультации по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС являются первым шагом в решении споров.