Помер спікер Сенату Чехії

Спікер Сенату Чехії Ярослав Кубера помер у віці 72 років, проінформував в понеділок представник верхньої палати чеського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Кубері несподівано стало погано протягом робочого дня в неділю, його госпіталізували до лікарні в місті Тепліце, а потім перевезений в клініку міста Усті-над-Лабем, де він і помер.

Ярослав Кубера був обраний главою Сенату в листопаді 2018 року. У попередні роки він обіймав пост мера міста Тепліце (з 1994 по 2018 рік).

Кубера за професією був математиком. Він був добре відомий своїм гумором.

Сенат розгляне питання раптової смерті свого голови на позачерговому засіданні оргкомітету у вівторок вранці.