Умер спикер Сената Чехии

Спикер Сената Чехии Ярослав Кубера умер в возрасте 72 лет, проинформировал в понедельник представитель верхней палаты чешского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Куберу неожиданно стало плохо в течение рабочего дня в воскресенье, его госпитализировали в больницу в городе Теплице, а затем перевезли в клинику города Усти-над-Лабем, где он и умер.

Ярослав Кубера был избран главой Сената в ноябре 2018 года. В предыдущие годы он занимал пост мэра города Теплице (с 1994 по 2018 год).

Кубера по профессии был математиком. Он был хорошо известен своим юмором.

Сенат рассмотрит вопрос внезапной смерти своего председателя на внеочередном заседании оргкомитета во вторник утром.