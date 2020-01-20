Рада асоціації Україна-ЄС обговорить реформи, російську агресію і Мінські угоди

На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 28 січня обговорюватимуть українські реформи, економічне співробітництво, російську агресію та Мінські угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", порядок денний засідання розміщений на сайті Ради ЄС.

"Рада розгляне імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та події, пов'язані з суверенітетом та територіальною цілісністю України", - йдеться у повідомленні.

Це буде перша Рада асоціації під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Делегацію ЄС буде очолювати високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. У зустрічі також братиме участь єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Міністри розглянуть виконання Угоди про асоціацію з акцентом на глибокій та всеосяжній зоні вільної торгівлі (DCFTA). Переговори будуть зосереджені на кількох сферах: політичні реформи, верховенство права та безпека та економічне співробітництво", - зазначили в Брюсселі.

На зустрічі також обговорять поточну ситуацію на Сході України та імплементацію Мінських домовленостей, включаючи гуманітарні питання.

Рада також обговорить невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. На порядку денному також "Східне партнерство" та регіональні питання.

Як відомо, в результаті засідання Ради асоціації Україна-ЄС Київ сподівається розпочати процес переговорів щодо укладання Угоди ACAA – так званого промислового безвізу.

Україна також піднімає перед ЄС питання модернізації Угоди про асоціацію.