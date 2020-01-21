Зіткнення суден у Будапешті: українського капітана помістили під домашній арешт

Будапештський суд наказав звільнити з-під варти і повернути під домашній арешт українського капітана круїзного лайнера, який минулої весни зіткнувся з екскурсійним катером у центрі Будапешта.

Про це заявив у понеділок речник головної прокуратури міста, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Ференц Раб заявив, що рішення суду суперечить позиції обвинувачення, додавши, проте, що прокуратура "наразі вичерпала всі свої процесуальні варіанти".

Це означає, що український капітан Юрій К. (якому близько 65 років) може виходити з квартири лише з дозволом і повинен носити електронний пристрій.

Унаслідок аварії, що сталася 29 травня, загинули 27 людей. Усього на борту човна було 35 осіб. 25 загиблих були південнокорейцями. Угорці - капітан човна та член екіпажу - також загинули. Одного корейця досі не знайшли. Це було найбільше лихо на Дунаї за понад півстоліття.

Угорські прокурори 28 листопада звинуватили українця у вчиненні неправомірних дій, що призвели до масових жертв, та у 35 випадках ненадання допомоги в катастрофі.

Вони стверджують, що чоловік не зосередився на керуванні судном протягом декількох хвилин, що стало причиною трагедії.

У грудні суд наказав утримувати капітана під вартою, посилаючись на ризик того, що він може втекти в Україну і не буде виданий.