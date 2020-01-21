У Польщі МіГ-29 під час польоту загубив 20-кілограмовий гальмівний парашут

У Польщі стався серйозний інцидент за участі одного з винищувачів МіГ-29, який під час польоту загубив гальмівний парашут.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF-24.

Польща протягом восьми місяців не використовувала МіГ-29 після аварії винищувача в березні 2019 року - пілот тоді катапультувався. Однак, коли машини відновили польоти в листопаді, з'явилися нові проблеми.

Небезпечний інцидент стався в середині січня. МіГ-29 з бази тактичної авіації в Мальборку під час польоту над цивільною місцевістю втратив гальмівний парашут. Вантаж був поміщений в півметровий тубус і важив близько 20 кілограмів. Інцидент міг загрожувати мирним жителям.

Гальмівні парашути застосовуються для скорочення гальмівного шляху на реактивних, військових і деяких видах транспортних літаків.

Інцидент зараз розслідує військова комісія з розслідування авіаційних подій державної авіації. Тривають також пошуки парашута, хоча самі пілоти визнають, що це схоже на пошук голки в стозі сіна.