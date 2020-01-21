В Польше МиГ-29 во время полета потерял 20-килограммовый тормозной парашют

В Польше произошел серьезный инцидент с участием одного из истребителей МиГ-29, который во время полета потерял тормозной парашют.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF-24.

Польша в течение восьми месяцев не использовала МиГ-29 после аварии истребителя в марте 2019 - пилот тогда катапультировался. Однако когда машины возобновили полеты в ноябре, появились новые проблемы.

Опасный инцидент произошел в середине января. МиГ-29 с базы тактической авиации в Мальборке во время полета над гражданской местностью потерял тормозной парашют. Груз был помещен в полуметровый тубус и весил около 20 килограммов. Инцидент мог угрожать мирным жителям.

Тормозные парашюты применяются для сокращения тормозного пути на реактивных, военных и некоторых видах транспортных самолетов.

Инцидент сейчас расследует военная комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Продолжаются также поиски парашюта, хотя сами пилоты признают, что это похоже на поиск иголки в стоге сена.